Un clamoroso terremoto produttivo ha colpito MobLand, l’apprezzata serie crime originale targata Paramount+.

Come rivelato in esclusiva dalle principali testate statunitensi e confermato da Deadline, l’attore protagonista Tom Hardy è stato ufficialmente licenziato dallo show e non prenderà parte a una potenziale terza stagione. La drastica decisione della piattaforma streaming e della casa di produzione 101 Studios arriva nonostante le riprese della seconda stagione si siano già concluse lo scorso marzo, garantendo la presenza dell’attore nei prossimi episodi in uscita entro l’anno.

I retroscena sul licenziamento di Tom Hardy e il futuro di MobLand su Paramount+

Le motivazioni dell’allontanamento risiedono in profondi e insanabili contrasti nati dietro le quinte. Fonti vicine alla produzione hanno riferito di forti attriti tra Hardy e lo showrunner e produttore esecutivo Jez Butterworth, causati dai costanti ritardi sul set dell’attore e dalle sue pressanti richieste di modificare i dialoghi e la sceneggiatura. Inoltre, la star britannica avrebbe espresso aperto malcontento per la svolta corale assunta dalla narrazione, che ha progressivamente valorizzato il resto del prestigioso cast formato da icone del calibres di Pierce Brosnan e Helen Mirren, a discapito della centralità del suo personaggio, il “fixer” Harry Da Souza.

Il culmine delle tensioni ha spinto Butterworth a minacciare l’addio al progetto, scenario che ha indotto Paramount+ a non esercitare l’opzione di rinnovo del contratto di Hardy. Sebbene il network non abbia ancora ufficializzato formalmente la produzione di MobLand 3, gli eccellenti ascolti registrati dal crime drama rendono il rinnovo quasi scontato.

Resta ora da capire se gli autori decideranno di optare per un recasting del ruolo principale o se il personaggio verrà definitivamente escluso dalla trama dei futuri episodi della serie curata a livello creativo da Guy Ritchie.

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