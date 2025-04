MobLand | Da record il lancio della serie su Paramount+

Il colosso digitale Paramount+ ha affermato che l’esordio globale della serie MobLand è stato da record.

In una nota diffusa in rete, e ripresa ques’oggi da Deadline, Paramount Global ha riferito che la premiere di MobLand, andata in scena lo scorso 30 marzo, ha conquistato un record incredibile diventando la serie con il più alto lancio globale su Paramount+ nei primi sette giorni di programmazione. La nota riferisce che la premiere è stata vista complessivamente 8,8 milioni di volte quadruplicando il precedente record. La serie, tra l’altro, si era già piazzata tra i primi tre lanci nella storia di Paramount+, insieme a “1923” e “Landman”.

La serie vede come protagonisti Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan a capo di una famiglia del crimine organizzato, in lotta per il potere all’interno di un’associazione criminale internazionale.

MobLand vanta un cast eccezionale, tra cui Tom Hardy (Venom: The Last Dance), Pierce Brosnan (Die Another Day), Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci’s Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore), Emily Barber (Industry) e Helen Mirren (The Queen).

Prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, MobLand è distribuita da Paramount Global Content Distribution. È prodotta da Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.

MobLand è approdata su Paramount+ a partire dal 30 marzo negli USA e nel Regno Unito, mentre per l’Italia si dovrà attendere fino al 30 maggio.