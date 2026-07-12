L’attesa per lo scontro tra imperi criminali più spietato del piccolo schermo sta per giungere al termine. Paramount+ ha rilasciato il teaser trailer di MobLand 2, l’acclamata serie tv originale che farà il suo debutto con i nuovi episodi il prossimo venerdì 18 settembre.

Il filmato offre uno sguardo ravvicinato al ritorno del carismatico faccendiere Harry Da Souza. Per chi volesse approfondire i retroscena produttivi e i complicati dettagli contrattuali della star britannica emersi nei giorni scorsi, vi rimandiamo al nostro focus dedicato alla querelle sul set e al destino incerto di Tom Hardy in MobLand.

MobLand 2: trama dei 10 episodi e le tantissime novità nel cast della serie

Questa seconda stagione, composta da dieci episodi, promette una guerra senza esclusione di colpi in cui la violenza si insinuerà in ogni aspetto della vita dei protagonisti. La trama vedrà la potente famiglia Harrigan faticare enormemente per mantenere un fronte unito; l’impero criminale, ormai fortemente diviso, sarà infatti preso d’assalto da pericolosi rivali emergenti pronti a tutto pur di strappare loro il potere. In questo scenario di totale anarchia, lo scaltro e formidabile faccendiere Harry Da Souza (interpretato da Tom Hardy) si troverà costretto a destreggiarsi in un pericoloso equilibrio per gestire le crescenti tensioni interne.

Oltre a Tom Hardy e ai due spregiudicati capi della famiglia, Conrad e Maeve Harrigan – interpretati dai pesi massimi Pierce Brosnan e Helen Mirren – il cast di questa seconda stagione si arricchisce di grandissimi nomi del panorama internazionale. Accanto al già confermato Paddy Considine (House of the Dragon), Joanne Froggatt e Jasmine Jobson, le nuove puntate vedranno l’ingresso di stelle del calibro di Toby Jones, Johnny Flynn,

Emmett J. Scanlan, Ophelia Lovibond e Janet McTeer. Lo show, ordinato da Paramount+ e prodotto in collaborazione con Paramount Television Studios e 101 Studios, vede tra i produttori esecutivi anche il regista Guy Ritchie e Jez Butterworth. Nel frattempo, per chi volesse recuperare la prima stagione, tutti gli episodi sono già disponibili integralmente in streaming sulla piattaforma.

Scheda Tecnica

Titolo originale: MobLand

MobLand Sceneggiatura / Produttore Esecutivo: Jez Butterworth, Guy Ritchie, Tom Hardy

Jez Butterworth, Guy Ritchie, Tom Hardy Cast: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Johnny Flynn, Toby Jones, Janet McTeer, Emmett J. Scanlan, Ophelia Lovibond

Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Johnny Flynn, Toby Jones, Janet McTeer, Emmett J. Scanlan, Ophelia Lovibond Produzione: Paramount Television Studios, 101 Studios

Paramount Television Studios, 101 Studios Data di uscita: 18 settembre 2026

18 settembre 2026 Distribuzione / HUB di riferimento: Paramount+