Il turbolento rapporto tra Hollywood e una delle sue star più carismatiche si arricchisce di un nuovo, tesissimo capitolo. Come annunciato ufficialmente da Paramount+, Tom Hardy tornerà a vestire i panni dell’iconico fixer Harry Da Souza nell’attesissima seconda stagione di MobLand, il cui debutto globale sulla piattaforma di streaming è stato fissato per il prossimo 18 settembre.

La notizia del suo ritorno in scena arriva come una parziale sorpresa per gli addetti ai lavori, soprattutto alla luce delle pesanti indiscrezioni delle scorse settimane: avevamo infatti già approfondito la complessa situazione e i retroscena nel nostro articolo dedicato al licenziamento di Tom Hardy e alla rottura sul set con la produzione, un caso mediatico che ha rischiato di compromettere l’intero show televisivo.

MobLand 2: trama cast e il destino incerto di Tom Hardy per la terza stagione

Se la presenza dell’attore britannico nella seconda stagione è ormai blindata, il suo futuro a lungo termine all’interno del franchise rimane fortemente in bilico. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il comportamento tenuto da Hardy sul set avrebbe profondamente spaventato i produttori, portando a duri scontri verbali con lo showrunner e produttore esecutivo Jez Butterworth e con i vertici di 101 Studios di David Glasser. Per questa ragione, sebbene la produzione della terza stagione dovrebbe teoricamente avviarsi entro la fine del 2026, Paramount+ non ha ancora ufficializzato il rinnovo della serie, legando il destino dello show e del suo protagonista all’accoglienza del pubblico a settembre.

La sinossi ufficiale della seconda stagione di MobLand anticipa un clima di violenza e totale instabilità: la famiglia Harrigan faticherà a mostrare un fronte unito mentre rivali emergenti minacciano di fare a pezzi il loro impero criminale. In questo contesto, il freddo “risolutore” Harry Da Souza si troverà a camminare su un pericolosissimo filo del rasoio per gestire le crescenti tensioni interne.

Accanto a Tom Hardy, il cast stellare della serie vede i ritorni dei capofamiglia interpretati dai premi Oscar Helen Mirren e Pierce Brosnan, affiancati da un parterre di grandi interpreti britannici tra cui Paddy Considine (House of the Dragon), Joanne Froggatt, Lara Pulver, Jasmine Jobson e Geoff Bell. Lo show è prodotto in associazione con Paramount Television Studios e vede tra i produttori esecutivi anche il regista Guy Ritchie.

Scheda Tecnica

Titolo originale: MobLand

MobLand Sceneggiatura / Produttore Esecutivo: Jez Butterworth, Guy Ritchie

Jez Butterworth, Guy Ritchie Cast: Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Jasmine Jobson, Geoff Bell

Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Jasmine Jobson, Geoff Bell Produzione: Paramount Television Studios, 101 Studios

Paramount Television Studios, 101 Studios Data di uscita: 18 settembre 2026

18 settembre 2026 Distribuzione: Paramount+