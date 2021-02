Netflix ha da poco diffuso il teaser trailer di Shadow and Bone, la serie che adatterà sul piccolo schermo la saga romanzesca firmata da Leigh Bardugo.

Il colossale teaser trailer suggerisce, attraverso le sue primissime sequenze, che la prima stagione di Shadow and Bone possa andare ad adattare fedelmente il primo capitolo della saga di romanzi, con la cartografa Alina (Jessie Mei Li) pronta a scoprire il suo immenso potere.

SHADOW AND BONE

PRODUZIONE: La serie è scritta da Eric Heisserer, autore del film di successo Bird Box, e da Shawn Levy, produttore esecutivo della serie Stranger Things. La Bardugo è anche produttrice esecutiva dello show. CAST: Ben Barnes (Westworld), Freddy Carter, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Amita Suman, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan, Daisy Head e Simon Sears. Le ultime aggiunte sono Calahan Skogman, Zoë Wanamaker, Kevin Eldon, Julian Kostov, Luke Pasqualino, Jasmine Blackborow e Gabrielle Brooks.

TRAMA: Circondata da nemici, quella che un tempo era la potente nazione di Ravka è ora un regno diviso dai conflitti e letteralmente tagliato in due dalla Distesa, un deserto di impenetrabile oscurità, brulicante di mostri feroci e affamati. Alina Starkov è sempre stata una buona a nulla, un’orfana il cui unico conforto è l’amicizia dell’amico Malyen, detto Mal. Eppure, quando il loro reggimento viene attaccato dai mostri e lui resta ferito, in Alina si risveglia un potere enorme, l’unico in grado di sconfiggere il grande buio e riportare al paese pace e prosperità. Immediatamente viene arruolata dai Grisha, l’elite di maghi che, di fatto, manovra l’intera corte, capeggiata dall’affascinante mago Oscuro. Ma al sontuoso palazzo, dove gli intrighi e il lusso dei balli è tale da stordire e confondere, niente è ciò che sembra, e Alina si ritroverà presto ad affrontare sia le tenebre che minacciano il regno, sia quelle che insidiano il suo cuore.

Shadow and Bone arriverà su Netflix a partire dal 23 aprile 2021.