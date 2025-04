Mission: Impossible – The Final Reckoning si mostrerà nelle sale italiane a partire dal 19 maggio in anteprima nazionale, ma intanto dalla campagna promozionale spunta una nuovissima featurette.

Nel breve video, infatti, Tom Cruise, il cast e la troupe di produzione presentano agli appassionati uno dei luoghi utilizzati per le riprese del nuovo film Mission: Impossible, le glaciali Isole Svalbard in Norvegia. “È un privilegio portare gli spettatori in un luogo come le Svalbard. È mozzafiato in ogni senso della parola e non vediamo l’ora che possiate viverlo al cinema!“

Mission: Impossible – The Final Reckoning sarà distribuito in anteprima nazionale il 19 maggio 2025, e successivamente dal 22 maggio.

Mission: Impossible – The Final Reckoning | Cosa Sappiamo

Mission: Impossible – The Final Reckoning è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo proseguirà esattamente dai fatti narrati in Mission: Impossible – Dead Reckoning, e sarà distribuito in Italia sotto il marchio Eagle Pictures.

NEL CAST Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt.

Ecco la breve sinossi: “Le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo. Tom Cruise è Ethan Hunt in Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Mission: Impossible – The Final Reckoning | Featurette