Sono disponibili sui canali social ufficiali i characters poster dedicati ai protagonisti di Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Sono 15 e sono tutti ispirati ai personaggi principali del nuovo atteso capitolo della saga action Mission: Impossible. Da quest’oggi, infatti, lo studios ha omaggiato il cast di The Final Reckoning spingendo di fatto sul pedale dell’acceleratore in vista del rush finale che porterà il film nelle sale di tutto il mondo. Ricordiamo che in Italia Mission: Impossible – The Final Reckoning sarà distribuito in anteprima nazionale dal 19 maggio 2025, mentre sarà disponibile per tutti dal 22 maggio.

Mission: Impossible – The Final Reckoning | Cosa Sappiamo

Mission: Impossible – The Final Reckoning è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo proseguirà esattamente dai fatti narrati in Mission: Impossible – Dead Reckoning, e sarà distribuito in Italia sotto il marchio Eagle Pictures.

NEL CAST Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt.

Ecco la breve sinossi: “Le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo. Tom Cruise è Ethan Hunt in Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Mission: Impossible – The Final Reckoning | I Poster dei Protagonisti