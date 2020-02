Mission: Impossible 7 - Sospese anche le riprese a Roma

La produzione italiana di Mission: Impossible 7 continua a subire enormi problemi a causa dell'Emergenza Coronavirus.

Dopo la già citata sospensione delle riprese a Venezia, la Paramount ha deciso di far slittare anche la sessione romana prevista nei prossimi giorni. Tra Venezia e Roma, i giorni di riprese saltati in Italia sono ora oltre 40, si tratta pertanto di una grossa perdita per i comuni citati, ed in generale per il movimento cinematografico in Italia.

Al momento non è dato sapere se la Paramount sceglierà di rimandare le due sessioni italiane, o cambiare completamente i propri piani di produzione.

Queste la parole presenti su Repubblica in merito alla vicenda:

La lavorazione, come annunciato un mese fa, si sarebbe dovuta svolgere prima a Venezia e successivamente, a partire da metà marzo, nella Capitale per circa una quarantina di giorni. Ma al momento tutto è sospeso. […] Le riprese in Italia di “Mission Impossible 7” risultano per ora procrastinate: se la situazione nel nostro paese si normalizzerà, il film verrà girato anche a Venezia e Roma, altrimenti le location italiane saranno spostate altrove.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.