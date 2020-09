Mission Impossible 7 e 8: riprendono i lavori, ecco Tom Cruise sul set

Le riprese di Mission: Impossible 7 e 8 sono ricominciate in Norvegia, dopo una sospensione di ben cinque mesi a causa del Covid-19.

Il Daily Mail ha paparazzato Tom Cruise sul set (alla fine del post troverete alcune foto) che prova delle scene action con gli stuntmen, tutti rigorosamente muniti di mascherina.

Christopher McQuarrie, il regista di entrambi i capitoli, ha pubblicato anche un interessante scatto (su Instagram) in cui Tom Cruise è in piedi su un’altissima impalcatura e che si prepara probabilmente per qualche acrobazia. La didascalia della foto recita semplicemente: “Action”.

Le riprese dei film sono state spostate in Norvegia per offrire alla troupe e all’intero cast un luogo sicuro e al contempo evitare altri ritardi dovuti al Covid-19. La produzione ha noleggiato due navi da crociera della Hurtigruten per ospitare tutti i componenti della troupe e del cast che serviranno come nave-hotel durante le riprese.

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film. Nel cast di Mission: Impossible 7 e 8, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Shea Whigham ed Esai Morales. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo capitolo arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021. L’ottavo, invece, arriverà il 4 novembre del 2022.