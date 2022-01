Mission: Impossible 7 e 8 rinvianti ancora: al cinema nel 2023 e 2024

Paramount Pictures ha nuovamente rinviato le uscite al cinema di Mission: Impossible 7 e 8, ed ovviamente le motivazioni sembrano ancora legate all’emergenza pandemica.

Nel rivelare i nuovi rinvii di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, rispettivamente al 14 luglio 2023 ed il 28 giugno 2024, la Paramount ha voluto dichiarato (via Deadline) quanto segue: “Dopo un’attenta riflessione, la Paramount Pictures e la Skydance hanno deciso di spostare le date di uscita di Mission: Impossible 7 & 8 come conseguenza ai ritardi dovuti alla pandemia in corso. Le nuove date di uscita saranno il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024, rispettivamente. Non vediamo l’ora di proporre al pubblico un’esperienza cinematografica senza paragoni.”

MISSION: IMPOSSIBLE 7

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 14 luglio 2023.

MISSION: IMPOSSIBLE 8

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo è stato prodotto in contemporanea con Mission: Impossible 7 e verrà distribuito in secondo momento. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 28 giugno 2024.