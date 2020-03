Miracle in cell no. 7, recensione del film su Netflix

Vi proponiamo la recensione di Miracle in cell no. 7, film turco presente su catalogo Netflix.

Remake di un'omonima commedia coreana del 2013, Miracle in cell no. 7 assume in questa versione una veste particolarmente drammatica, di ambientazione turca.

L'aspetto più presente e rilevante, all'interno del film, è sicuramente quello emotivo. Una sorta di aura drammatica accompagna infatti la visione in ogni suo istante, persino nelle scene più felici.

Troviamo tuttavia anche altri elementi degni di nota. Tra questi sono indubbiamente da sottolineare le interpretazioni, per nulla semplici e scontate. Aras Bulut Iynemli si cala, in maniera ineccepibile, nelle vesti di un uomo affetto da ritardo mentale, senza scadere in banalità o luoghi comuni; la vera sfida consiste però nel rendere realistico il suo rapporto con la figlia. Quest'ultima è altrettanto intensamente messa in scena da Nisa Sofiya Aksongur. La piccola attrice interpreta perfettamente la parte, sfoderando un'espressività paragonabile a quella del resto del cast. Da menzionare positivamente anche i ruoli di Cecile Toyon Uysal, Ilker Askum e Mesut Akusta.

A livello narrativo, la storia è resa interessante da numerosi colpi di scena, che riescono a tenere alta l'attenzione del pubblico. Il fiato resta sospeso per tutta la durata del film, grazie soprattutto alla sopracitata drammaticità della pellicola.

Un po' sottotono il finale, che rompe la tensione caratteristica del film. Tuttavia la tragicità è sempre presente e, di nuovo, si profila come un risvolto non preso in considerazione da chi guarda.

Ci troviamo di fronte a un film apprezzabile da ogni tipo di pubblico: chiunque può trovare identificazione in uno dei personaggi, prenderne le parti e anche cambiare punto di vista della vicenda, andando più a fondo.

Difficile rimanere lucidi di fronte a questioni così intense a livello emotivo. Queste hanno però qualcosa da insegnarci (o sulle quali farci riflettere):"Amare non significa uccidersi per qualcuno, ma vivere nonostante tutto"

⭐⭐⭐