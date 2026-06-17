Il capoluogo piemontese si prepara a diventare il palcoscenico dell’invasione più folle e divertente dell’estate. In occasione dell’attesissimo debutto nelle sale di Minions & Monsters, Universal Pictures ha annunciato una serie di spettacolari iniziative speciali che, dal 24 giugno al 1° luglio 2026, trasformeranno la città in un regno di magia, immaginazione e intrattenimento per tutta la famiglia. L’evento, realizzato con il patrocinio della Città di Torino e in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e il Museo Nazionale del Cinema, celebrerà l’arrivo della nuova pellicola unendo la storica tradizione cinematografica torinese al fascino misterioso ed esoterico che da sempre avvolge la città.

La trama del nuovo film distribuito da Universal Pictures vede i celebri e pasticcioni aiutanti gialli catapultati ad Hollywood: dopo essere diventati grandi star del cinema e aver perso tutto, finiranno per scatenare accidentalmente i mostri nel mondo, dovendo poi fare squadra per salvare il pianeta dal disastro.

Orange Carpet, videomapping sulla Mole e un’installazione interattiva gratuita

Le celebrazioni toccheranno i luoghi simbolo della cultura torinese.

Dal 24 giugno al 1° luglio, l’interno del Museo Nazionale del Cinema ospiterà un’installazione interattiva completamente gratuita (previa registrazione sul sito ufficiale minionsandmonsters-torino.it). Grandi e piccini saranno chiamati ad aiutare i Minions a evocare misteriose creature in un percorso ricco di sorprese, con tanto di photo opportunity finale.

Il momento clou è fissato per il 25 giugno con la grande anteprima speciale riservata a stampa e creator presso il Cinema Massimo. Per l’occasione, un imponente “Orange Carpet” di ben 130 metri collegherà visivamente il Museo al cinema, trasformandosi in una passerella esclusiva.

Al termine della proiezione, i riflettori si sposteranno sulla Mole Antonelliana: il monumento simbolo della città si illuminerà interamente di giallo e, sul lato di via Po, prenderà vita uno spettacolare videomapping dedicato ai protagonisti del film. Inoltre, grazie al supporto di Film Commission Torino Piemonte, verranno realizzate spettacolari riprese aeree con droni che valorizzeranno il patrimonio architettonico torinese all’interno di una massiccia campagna social nazionale.

Minions & Monsters arriverà poi nelle sale a partire dal prossimo 1° luglio.