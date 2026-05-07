Universal Pictures ha rilasciato il trailer finale italiano di Minions 3, ufficialmente intitolato Minions & Monsters.
La nuova fatica animata targata Illumination Entertainment si prepara a dominare l’estate cinematografica con un mix esplosivo di mostri classici e la solita, irresistibile imbranataggine. Ambientato nella Hollywood del passato, il film vede i Minions nel tentativo di servire un nuovo ideale di “male”, finendo però per diventare gli improbabili protagonisti di un’avventura sovrannaturale. Tra parodie dei monster movie e situazioni paradossali, questa pellicola si preannuncia come il capitolo più ambizioso del franchise di Cattivissimo Me.
Un cast di voci stellari per il blockbuster di luglio
Sotto la direzione di Pierre Coffin, che torna a prestare la voce agli iconici protagonisti, il comparto vocale originale vanta nomi del calibro di Allison Janney, Christoph Waltz e Jeff Bridges. La presenza di talenti come Jesse Eisenberg e Trey Parker conferma l’intenzione di Illumination di parlare a un pubblico trasversale, unendo il divertimento per i più piccoli a una satira cinematografica che saprà conquistare anche gli adulti.
L’appuntamento nelle sale italiane è confermato per il 1° luglio 2026, una data che segnerà l’inizio ufficiale della stagione dei grandi blockbuster estivi.
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