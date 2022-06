Minions 2: il trailer del film in sala dal 18 agosto

Tornano al cinema gli iconici Minions, vi presentiamo il nuovo trailer di Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i Minions.

Minions 2: trama

Negli anni ’70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru è solo un ragazzo di 12 anni che vive in periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, un nuovo Minion con l’apparecchio ai denti e un disperato bisogno di compiacere, questa famiglia inaspettata unisce le forze. Insieme costruiscono il loro primo covo, progettano le loro prime armi e si sforzano di portare a termine le loro prime missioni.Quando il famigerato super gruppo di cattivi, I Malefici 6, spodesta il loro leader, il leggendario lottatore Wild Knuckles, Gru, il loro fan più devoto, si candida per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono colpiti dal piccolo, aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia (e li fa infuriare) e si ritrova improvvisamente ad essere il nemico mortale dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions tentano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che scoprirà che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Minions 2: i doppiatori

Con le scene d’azione più spettacolari nella storia di Illumination e caratterizzato dall’umorismo sovversivo del franchise, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo è interpretato da un nuovo cast stellare di voci originali, tra cui le voci de I Magnifici 6: Taraji P. Henson nei panni della leader fredda e sicura di sé Belle Bottom, la cui la cintura a catena funge anche da mazza letale; Jean-Claude Van Damme nei panni del nichilista Jean Clawed, armato (letteralmente) di un gigantesco artiglio robotico; Lucy Lawless nei panni di Nunchuck, il cui tradizionale abito da suora nasconde i suoi micidiali nunchaku; Dolph Lundgren nei panni del campione svedese di pattini a rotelle Svengeance, che dispensa calci rotanti ai suoi nemici con i suoi pattini chiodati; e Danny Trejo nei panni di Stronghold, le cui gigantesche mani di ferro sono sia una minaccia per gli altri che un peso per lui. Il film è interpretato anche da Russell Brand nei panni del giovane Dottor Nefario, un’aspirante scienziato pazzo, Michelle Yeoh nei panni di Master Chow, un’agopunturista molto abile nel kung fu e la vincitrice dell’Oscar® Julie Andrews nei panni dell’ egocentrica ed esasperante madre di Gru.

Guidato dai creatori originali del franchise, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO di Illumination, e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud. Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) ed è co-diretto da Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (La vita segreta degli animali domestici), ed è caratterizzato ancora una volta dall’iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions, e da una pazzesca colonna sonora anni ’70 curata dal leggendario produttore musicale e vincitore dei Grammy Jack Antonoff.

Il trailer di Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, dal 18 agosto nei cinema: