Ming-Na Wen annuncia la fine delle riprese di The Book of Boba Fett

Le riprese della serie The Book of Boba Fett sono ufficialmente terminate, a confermarlo l’attrice Ming-Na Wen attraverso i propri canali social.

Passate quasi completamente inosservate, le riprese della serie che farà da spin-off a The Mandalorian hanno chiuso i battenti in questi giorni. L’attrice, in occasione dell’ultimo ciak, ha postato una foto sui propri canali social in cui mostra alcuni gadget regalati ai membri della troupe di The Book of Boba Fett per aver sopportato il rigore durante le riprese dovute all’emergenza Covid-19. Trovate il post-social in fondo alla pagina.

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie sarà prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez, con un lancio previsto sulla piattaforma Disney+ previsto per dicembre 2021 (come annunciato nella sequenza post-credits). CAST: Tamuera Morrison, Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

TRAMA: Non ci sono informazioni chiare riguardo la trama. Nella scena finale della seconda stagione di The Mandalorian si è potuto apprezzare i due personaggi arrivare al palazzo di Jabba e prendere il potere.