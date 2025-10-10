Minecraft 2 | Warner Bros annuncia la data d’uscita

Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la realizzazione di Un Film Minecraft 2, sequel del film ispirato al famoso videogame.

Reduce da un successo al botteghino impressionante, il film ispirato al marchio Minecraft tornerà al cinema con un sequel. Quest’oggi, a tal proposito, Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser poster e la data d’uscita – 23 luglio 2027 – ovvero tra meno di due anni da oggi.

Il regista Jared Hess tornerà alla regia e co-scriverà la sceneggiatura insieme a Chris Galletta. Tra le prime informazioni note/voci pare che il film verterà sul personaggio di Alex (interpretata da Kate McKinnon), così come parebbe certo il ritorno di Jack Black come Steve e altri del cast originale come Jason Momoa.

Guardate qui il poster di Un Film Minecraft 2

Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/9myRslRG4c — A Minecraft Movie (@AMinecraftMovie) October 9, 2025

Un Film Minecraft, dettagli dal film

La regia di Un Film Minecraft è stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee hanno prodotto, assieme a Jill Messick, produttore morto nel 2018. Tra i produttori esecutivi spazio per Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. La Mojang Studios, società che ha creato l’omonima saga videoludica, è stata nel team produzione grazie a Lydia Winters e Vu Bui.

Nel cast si sono alternati Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Jemaine Clement e Sebastian Eugene Hansen.

La Trama Ufficiale: Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non serve solo a creare oggetti, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro sbandati – Garrett “L’uomo della spazzatura” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – si ritrovano alle prese con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che prospera grazie all’immaginazione. Per tornare a casa, dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come i Piglin e gli Zombi) mentre si imbarcano in una missione magica con un inaspettato ed esperto artigiano, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a osare e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare per crescere nel mondo reale.

Quanto ha incassato Un Film Minecraft

Uscito il 4 aprile 2025, Un Film Minecraft ha incassato 957 milioni di dollari a livello globale, dietro il solo Lilo & Stitch come maggior incasso del 2025. Il budget di produzione si aggira intorno ai 150 milioni. Questa è la nostra recensione.