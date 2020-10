Minamata: il film con Johnny Depp al cinema e on demand

Posted on

Il franchise Dark Universe non è morto, e la conferma sembra essere arrivata nel tardo pomeriggio odierno. Dopo il mezzo flop al botteghino fatto registrare da La Mummia, il mega franchise Dark Universe ha subito un pesante rallentamento nello stato del suo sviluppo, con gli altri capitoli annunciati in precedenza messi in standby. The Wrap,