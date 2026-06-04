Dal 4 al 9 giugno torna il Milano Film Fest, la manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi dell’audiovisivo contemporaneo che coinvolge sale, teatri, piazze e quartieri della città con un programma di proiezioni, incontri ed eventi speciali.

Diretto da Claudio Santamaria, il festival propone oltre 120 film tra anteprime, concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, masterclass e appuntamenti con ospiti italiani e internazionali. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Julian Schnabel, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Vinicio Capossela.