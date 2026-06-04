Milano Film Fest 2026: sei giorni di cinema e incontri in città

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Milano Film Fest 2026: sei giorni di cinema e incontri in città

Dal 4 al 9 giugno torna il Milano Film Fest, la manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi dell’audiovisivo contemporaneo che coinvolge sale, teatri, piazze e quartieri della città con un programma di proiezioni, incontri ed eventi speciali.

Milano Film Fest: il programma

Diretto da Claudio Santamaria, il festival propone oltre 120 film tra anteprime, concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, masterclass e appuntamenti con ospiti italiani e internazionali. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Julian SchnabelValeria Bruni TedeschiValeria Golino e Vinicio Capossela.

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