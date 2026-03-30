Mike & Nick & Nick & Alice recensione: film ora su Disney+

Abbiamo visto Mike & Nick & Nick & Alice, un’action-comedy dal sapore sci-fi disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 27 marzo. Di seguito, la nostra recensione.

Scritto e diretto da BenDavid Grabinski, il film vede come protagonisti Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González. Completano il cast nomi di rilievo come Keith David, Stephen Root, Lewis Tan e Ben Schwartz.

La vicenda ruota attorno a Mike, un uomo comune la cui esistenza viene scossa dall’incontro con Nick. La situazione si complica quando appare un secondo Nick proveniente dal futuro, in missione per correggere alcuni errori passati dalle conseguenze disastrose. I tre formano così una squadra improvvisata per rintracciare Alice, una figura misteriosa che rappresenta il vero perno dell’intera storia.

Tra Action-Comedy e citazioni Sci-Fi

L’ultima fatica di Grabinski si inserisce nell’affollato filone della fantascienza con un’ambizione chiara: unire l’ironia tagliente delle buddy-comedy ai complessi paradossi temporali visti in classici come Ritorno al futuro o in opere più cerebrali come Predestination.

Sebbene la premessa sia ricca di potenziale, lo sviluppo si affida più al carisma degli interpreti che a una sceneggiatura realmente solida, scivolando irrimediabilmente su binari prevedibili. Il risultato è un’opera che oscilla tra l’intrattenimento puro e le diverse (troppe) falle narrative.

Analisi tecnica: i limiti della “Hard Sci-Fi”

Per i puristi della Hard Sci-Fi — la fantascienza basata sul rigore scientifico — la visione potrebbe risultare frustrante. Qui la scienza non è il fine, ma un mezzo fragile: le regole del viaggio nel tempo vengono spesso piegate per favorire la gag successiva.

Il potenziale cuore emotivo della pellicola, ovvero il confronto tra le due versioni di Nick (uno cinico e disilluso, l’altro tormentato), finisce per essere l’occasione persa più grande. Questo è un tema che abbiamo visto esplorato con ben altra maestria in produzioni di genere, per esempio:

In Looper , il faccia a faccia tra Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis caricava ogni proiettile di un peso esistenziale;

, il faccia a faccia tra Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis caricava ogni proiettile di un peso esistenziale; Nell’episodio di The Orville (Stagione 2), Domani e domani e domani, il paradosso dell’incontro con il proprio “io” passato diventava una riflessione malinconica sulla crescita.

In Mike & Nick & Nick & Alice, invece, l’idea del doppio rimane un semplice espediente tecnico, svuotato di ogni reale conflitto interiore.

Le interpretazioni: il cast tra carisma e spreco

Nonostante il pedigree degli attori coinvolti, la recitazione in Mike & Nick & Nick & Alice risente pesantemente di una sceneggiatura farraginosa, costringendo i protagonisti a rifugiarsi nei propri “stereotipi”:

Vince Vaughn si limita alla sua solita parlantina senza dare spessore al doppio ruolo; James Marsden è una spalla sprecata e incolore; Eiza González è ridotta a un semplice oggetto narrativo, mentre Ben Schwartz risulta iperattivo e fuori tono.

Conclusioni

In conclusione, Mike & Nick & Nick & Alice è un film segnato da forti contrasti: innegabilmente divertente e caotico, ma penalizzato dall’incapacità di dare una forma coerente alle proprie ambizioni fantascientifiche.

Consigliato a: chi cerca due ore di intrattenimento irriverente e visivamente accattivante.

chi cerca due ore di intrattenimento irriverente e visivamente accattivante. Sconsigliato a: chi cerca una riflessione profonda e rigorosa sui paradossi temporali.

Il film è disponibile sul catalogo di Disney+ dal 27 marzo 2026.

Mike & Nick & Nick & Alice recensione: film ora su Disney+ Regista: BenDavid Grabinski Data di creazione: 2026-03-30 10:19 Valutazione dell'editor

1.5