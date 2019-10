Le speculazioni sul futuro dell'MCU (Marvel Cinematic Universe) in questi giorni sono tantissime, e molte delle quali relative all'introduzione nella saga degli ex protagonisti delle serie Netflix.

Il solito We Got This Covered ha riportato in rete un rumour - più o meno affidabile - relativo al futuro utilizzo di Luke Cage nell'MCU. Nel particolare, la fonte ha rivelato che i Marvel Studios sarebbero pronti a rendere omaggio al personaggio di Luke Cage, affidandogli prima un film da solista, e successivamente un crossover con i New Avengers. Ovviamente la fonte ci ha tenuto a sottolineare che Mike Colter riprenderebbe senza problemi il ruolo.

Al momento non ci sono conferme a riguardo, e questo anche perchè Marvel Studios non potrà sfruttare i personaggi Marvel/Netflix per almeno due anni dalla cancellazione delle serie tv (da contratto). Volendo però "sognare", questa voce potrebbe non essere lontana dalla realtà, anche perchè nei fumetti Luke Cage è uno dei fondatori dei New Avengers, e questi ultimi da tempo sono nel mirino dello studios.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato anche del "riutilizzo" di personaggi Marvel/Netflix come Daredevil (qui) e The Punisher (qui).