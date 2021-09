Netflix ha diffuso il poster di Midnight Mass, la nuova serie horror che segna l’ennesima collaborazione tra il colosso dello streaming ed il regista Mike Flanagan.

La diffusione del poster anticipa solo di una settimana del rilascio del trailer ufficiale, previsto a quanto pare per il prossimo giovedì. Ricordiamo, a tal proposito, che il lancio della serie Midnight Mass su Netflix è atteso per il 24 settembre. A questo indirizzo trovate, invece, l’inquietante teaser trailer.

MIDNIGHT MASS

PRODUZIONE: La serie è stata creata da Mike Flanagan. Il regista figura come regista, produttore e showrunner. Netflix produce. CAST: Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Kate Siegel (The Haunting of Hill House) e Hamish Linklater (Legion). Ai tre interpreti principali si aggiungono poi Annabeth Gish (The Haunting of Hill House), Michael Trucco (Hunter Killer), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy), Henry Thomas (The Haunting of Hill House), Rahul Abburi (Killer Ransom), Crystal Balint (The Bletchley Circle: San Francisco), Matt Biedel (Altered Carbon), Alex Essoe (Doctor Sleep), Rahul Kohli (Supergirl), Kristin Lehman (The Chronicles of Riddick), Robert Longstreet (Doctor Sleep), Igby Rigney (Blue Bloods) e Annarah Shephard. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: La serie è ambientata su un’isola nella quale vive una comunità che inizia a sperimentare degli eventi straordinari e sovrannaturali dopo l’arrivo di un prete giovane e misterioso.