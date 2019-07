Entertainment Weekly ha diffuso oggi la prima foto ufficiale della decima stagione di The Walking Dead.

Protagonista dello scatto Michionne, iconico personaggio interpretato da Danai Gurira. Per l'attrice la decima sarà l'ultima stagione che la vedrà tra i protagonisti, sono noti oramai i contrasti con la produzione, ed i problemi legati al rinnovo per questa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'accordo è arrivato solo per alcuni episodi della decima stagione.

Un'altra indiscrezione sulla decima stagione riguarda, invece, Maggie (Lauren Cohen) che, a quanto pare, potrebbe tornare nella decima stagione, sarebbero infatti in atto le trattative con l'attrice da settimane.

Confermatissimi, inoltre, Norman Reedus e Melissa McBride, rispettivamente nei ruoli di Daryl e Carol, per loro sono arrivati rinnovi sostanziosi. Il primo guadagnerà 350 mila dollari ad episodio, e la seconda un cachet di 20 milioni in 3 anni.