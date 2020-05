Michael Mann lavora su prequel e sequel del cult Heat - La Sfida

Come oramai noto da anni, Michael Mann lavora attivamente su un prequel del suo cult Heat - La Sfida, ciò che non sapevamo è che in lavorazione c'è anche un sequel.

Parlando con Deadline, il celebre regista ha confermato di essere a lavoro sul prequel del suo film del 1995, svelando però che in programma c'è anche spazio per un ulteriore film che racconti eventi successivi... quindi un sequel.

"È una pila di 25 cm sulla mia scrivania. Ci stiamo lavorando. Sto lavorando al romanzo e a una sceneggiatura di cui non posso dire nulla, ma voglio assolutamente fare il film del prequel di Heat, e anche un sequel."

Il film originale è stato realizzato nel 1995 dopo 10 anni di lavorazione, tra ricerche e tanto materiale da mettere insieme. Il cast originale era formato da Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer.

Non resta che attendere novità a riguardo.