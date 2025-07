Dopo una lunga attesa, il film incentrato sulla vita di Michael Jackson ha ottenuto una nuova data d’uscita.

Rimasto in standby per lungo tempo a causa di alcune grane legate alla gestione del materiale di base, Michael (questo il titolo ufficiale) ha ottenuto il via libera da Lionsgate e Universal Pictures per una release fissata al 24 aprile 2026. Il film sarà distribuito anche in formato IMAX. La notizia è stata confermata questa mattina da un articolo di Deadline.

Le riprese del film su Michael Jackson, concluse a giugno 2024, hanno incontrato alcune difficoltà legate agli eredi del re del pop. Inizialmente, il montaggio originale avrebbe dovuto includere Jordan Chandler, il tredicenne che nel 1994 accusò Jackson di molestie, con un successivo accordo extragiudiziale da 20 milioni di dollari senza ammissione di colpa. Tuttavia, un nuovo accordo ha imposto l’esclusione di Chandler, portando a significative modifiche al materiale girato.

Michael | Altre informazioni sul film

Il film è stato diretto dal premio Oscar Antoine Fuqua su una sceneggiatura firmata da John Logan (Il Gladiatore). La produzione è stata curata dalla mano esperta di film biografici Graham King (Bohemian Rhapsody), con John Branca e John McClain, entrambi già impegnati come co-esecutori testamentari dei beni del re del pop. Il ruolo da protagonista sarà interpretato da Jaafar Jackson, nipote di Michael. Joe Jackson sarà interpretato da Colman Domingo, nel cast anche Nia Long, Juliano Krue Valdi, Miles Teller, Jamal R. Henderson, Jayden Harville, Tre Horton, Jaylen Lyndon Hunger, Rhyan Hill, Judah Edwards, Joseph David-Jones, Nathaniel Logan NcIntyre.

Michael sarà distribuito nelle sale a partire dal 24 aprile 2026.