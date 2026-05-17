I dati definitivi distribuiti da THR certificano il ritorno ufficiale di Michael in vetta alla classifica del Box Office USA.

Nel suo quarto fine settimana, il biopic diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King ha incassato 26.3 milioni di dollari nel mercato nordamericano, una cifra che le ha permesso di scalzare Il diavolo veste Prada 2 e, soprattutto, di abbattere il muro dei 700 milioni di dollari globali. Il traguardo consolida il primato dell’opera di Lionsgate, che già la scorsa settimana aveva superato gli incassi storici di Bohemian Rhapsody. La tenuta della pellicola nei mercati internazionali, gestiti da Universal, ha spinto il bottino estero a 421.1 milioni di dollari, portando il totale complessivo a quota 703.9 milioni. Se volete analizzare nel dettaglio la qualità dell’opera cinematografica, potete consultare la nostra recensione di Michael.

A fare da contraltare al successo del biopic c’è la brusca frenata di Mortal Kombat II, penalizzato dall’incapacità di fare breccia al di fuori della cerchia dei fan storici. Il lungometraggio ha subito una flessione del 67%, incassando appena 13.5 milioni di dollari nel weekend e fermandosi a un totale mondiale provvisorio di 101.2 milioni. Per un quadro approfondito sulle ragioni di questo passo falso, trovate qui la nostra recensione di Mortal Kombat II.

Il diavolo veste Prada 2 tiene il passo, Exploit per l’horror Obsession

Al secondo posto della classifica si posiziona Il diavolo veste Prada 2 con 18 milioni di dollari. Il sequel targato Disney e 20th Century ha raggiunto i 370.5 milioni complessivi all’estero, confermandosi come il prodotto a target femminile più redditizio dai tempi di Barbie. La pellicola si prepara ora a cedere gli schermi speciali al debutto di The Mandalorian and Grogu.

La vera sorpresa del fine settimana è l’horror soprannaturale Obsession, capace di conquistare la terza posizione con 16.1 milioni di dollari raccolti in appena 2.615 sale. Il film di Curry Barker, prodotto da Focus Features e Blumhouse, sta capitalizzando l’ottimo passaparola e l’alto gradimento su Rotten Tomatoes, superando di gran lunga le aspettative iniziali che orbitavano intorno ai 10 milioni.

Chiude la top 5 del Box Office USA la commedia investigativa The Sheep Detectives (da noi Pecore sotto copertura). La produzione Amazon MGM con protagonista Hugh Jackman ha incassato altri 9 milioni di dollari nel suo secondo weekend, superando i 29 milioni totali a livello domestico e confermando l’ottima ricezione da parte del pubblico per famiglie.