Michael J. Bassett lascia la regia della serie su Halo

Il regista Michael J. Bassett ha lasciato la regia della serie tv interamente incentrata sulla saga videoludica Halo.

Rimandata più volte a causa dell’emergenza Covid-19, la produzione è da tempo ferma ai nastri di partenza, e questo aspetto deve aver creato conflitti nell’agenda lavorativa del regista Michael J. Bassett, la cui decisione “sofferta” è stata quella di lasciare la produzione.

Il The Hollywood Reporter, che ha diffuso la notizia, ha però confermato che Otto Bathurst rimarrà a bordo del progetto come regista. Sull’inizio delle riprese, la fonte ha rivelato che tutto è pronto per l’avvio delle riprese.

Halo