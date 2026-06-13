Il Re del Pop continua a riscrivere la storia, questa volta direttamente sul grande schermo e a colpi di biglietti venduti: l’attesissimo biopic Michael ha ufficialmente superato la strabiliante cifra di 900 milioni di dollari al box office globale.

Deadline ha riferito questa mattina che la pellicola prodotta da Graham King non solo si è confermata come l’incasso più alto di sempre nella storia della Lionsgate, ma si trova ora a soli 11 milioni di dollari dal superare il primato di Bohemian Rhapsody (fermo a 911 milioni). Non appena avverrà il sorpasso, l’opera dedicata a Michael Jackson diventerà ufficialmente il biopic musicale con il più alto incasso mai registrato nella storia del cinema. Con un budget iniziale che ha superato i 200 milioni di dollari prima delle spese di promozione, la scommessa si è rivelata un trionfo planetario senza precedenti.

I mercati internazionali stanno trainando la corsa con ben 544.8 milioni di dollari (distribuiti all’estero da Universal), a cui si aggiungono i 355.2 milioni di dollari raccolti nel mercato domestico americano.

Michael incassi record l’analisi dei mercati e il sogno del miliardo di dollari

Il film, giunto alla sua settima settimana di programmazione, sta registrando performance sbalorditive in tutto il mondo, confermando l’incredibile impatto emotivo sul pubblico che avevamo già ampiamente anticipato nella nostra recensione di Michael.

Tra i mercati internazionali più redditizi spiccano il Regno Unito con 68 milioni di dollari, la Francia con 54.3 milioni e la Germania con 34.4 milioni. Ottimi anche i dati del box office italiano, dove la pellicola ha saputo incassare ben 29.1 milioni di dollari. La vera svolta verso l’Olimpo del cinema potrebbe però arrivare proprio questo fine settimana: grazie alla partnership con Lionsgate, il film debutterà ufficialmente in nuovi territori strategici che potrebbero spingere definitivamente il contatore complessivo verso la leggendaria e ambitissima quota di un miliardo di dollari complessivi.