Il countdown per uno dei biopic più attesi della decade è quasi terminato. Il 22 aprile arriverà nelle sale italiane Michael, la pellicola diretta da Antoine Fuqua che racconta l’ascesa leggendaria di Michael Jackson, dai primi passi con i Jackson 5 fino al dominio globale delle classifiche.

Per rendere omaggio a un’icona di tale portata, il circuito The Space Cinema ha organizzato una celebrazione diffusa su scala nazionale, trasformando i multisala in veri e propri templi della musica e della danza.

Al centro dell’opera troviamo il debutto di Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, la cui somiglianza fisica e vocale con lo zio ha già generato un enorme hype tra i fan. Il film non è solo un racconto biografico, ma un viaggio visivo e sonoro nell’universo creativo di un artista che ha cambiato per sempre l’immaginario collettivo. Questa iniziativa segue le grandi anteprime organizzate anche da altri circuiti, come visto nei recenti appuntamenti di UCI Cinemas dedicati ai grandi blockbuster, confermando come l’uscita di Michael sia il vero evento sociale della stagione cinematografica 2026.

Il programma di The Space Cinema: da Emanuel Lo agli show tributo

Il calendario delle celebrazioni partirà il 22 aprile con una colonna sonora dedicata che accompagnerà il pubblico in tutti i cinema del circuito per l’intera giornata. Ma il cuore degli eventi sarà nelle performance dal vivo:

Roma (Moderno e Parco De’ Medici): Coreografie del fan club MJFC Italia, esposizione dell’iconico fedora e un medley diretto da Giovanni D’Andria con ballerini e coristi.

Coreografie del fan club MJFC Italia, esposizione dell’iconico fedora e un medley diretto da Giovanni D’Andria con ballerini e coristi. Bologna e Rozzano: Esibizioni della Flash Dance Academy e incontri con l’impersonator Roy Paladino per foto e intrattenimento.

Esibizioni della Flash Dance Academy e incontri con l’impersonator Roy Paladino per foto e intrattenimento. Catania (Belpasso): Tribute show live del performer Rino Puleo.

Le sorprese continueranno nei giorni successivi. Il 23 aprile a Roma (The Space Moderno) si terrà un quiz a premi pre-proiezione per testare la conoscenza dei fan, mentre il 24 aprile lo stesso cinema ospiterà un attesissimo Movie Talk. Protagonista dell’incontro sarà Emanuel Lo, coreografo, regista e noto insegnante di Amici, che approfondirà l’impatto tecnico e artistico delle coreografie di Michael Jackson, offrendo al pubblico una chiave di lettura professionale sul film e sull’eredità del Re del Pop.

Esperienze in Sala e il Circuito The Space

Per consultare il programma completo degli orari, prenotare il tuo posto per il Movie Talk con Emanuel Lo o scoprire i dettagli sui concorsi legati al film, visita il nostro HUB dedicato:

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