Il fenomeno Michael non accenna a fermarsi e riscrive la storia del cinema.

Nella giornata di oggi, la pellicola di Lionsgate dedicata a Michael Jackson supererà la soglia dei 300 milioni di dollari d’incasso globale, la notizia è stata confermata da Deadline. Questo risultato permette al film di superare ufficialmente Elvis di Warner Bros (fermo a 288.6 milioni), conquistando la seconda posizione tra i biopic musicali di maggior successo di sempre, posizionandosi solo dietro l’irraggiungibile Bohemian Rhapsody.

Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, il film ha mostrato una tenuta straordinaria in tutti i mercati internazionali, nonostante la concorrenza di titoli attesi come Il diavolo veste Prada 2 e le condizioni meteo favorevoli in Europa che solitamente allontanano il pubblico dalle sale. In Nord America, la prima settimana si è chiusa con quasi 130 milioni di dollari, proiettando il film verso un secondo weekend solido da circa 45 milioni.

Michael domina i mercati mondiali: record in Francia e Italia

Il successo di Michael è capillare. In Francia, il film ha riconquistato il primo posto nelle sale superando proprio il sequel di Il diavolo veste Prada, mentre in Italia ha registrato un giovedì eccezionale con 900.000 dollari incassati, crescendo del 7% rispetto alla settimana precedente e portando il totale nazionale a 11.1 milioni di dollari. Risultati eccellenti si registrano anche in Germania (+25%) e Spagna (+34%), segnale di un passaparola formidabile che sta spingendo la pellicola oltre ogni previsione.

Il film sta performando bene anche in mercati complessi: nel Regno Unito ha già superato i 21 milioni di dollari, mentre in Messico e Brasile ha abbattuto la barriera dei 10 milioni. Persino in Medio Oriente, nonostante le tensioni geopolitiche, il film ha segnato un incremento del 36% rispetto all’apertura. Prodotto da Graham King (già dietro il successo di Bohemian Rhapsody), Michael si conferma l’evento cinematografico dell’anno, capace di unire critica e pubblico nel ricordo della leggenda del pop.

Le analisi complete sugli incassi, i record settimanali e l’andamento dei blockbuster nel mercato americano.

Box Office USA 2026: Segui l’evoluzione dei titoli più caldi e le sfide al botteghino nordamericano.