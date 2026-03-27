L’attesa per il biopic dell’anno si accende con il rilascio dei nuovi poster ufficiali dedicati ai formati premium.

Le catene internazionali IMAX, 4DX, D-Box e Dolby Digital hanno svelato le locandine di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua che promette di trasportare il pubblico direttamente sul palco accanto a Michael Jackson. Le immagini, ovviamente, pongono l’accento sulla spettacolarità visiva e sonora della produzione, confermando quanto visto nella recente featurette di Michael, dove la trasformazione di Jaafar Jackson ha lasciato fan e addetti ai lavori senza parole per la precisione nei movimenti e nell’essenza vocale.

Questi nuovi poster non sono solo materiale promozionale, ma una dichiarazione d’intenti: il film è stato concepito per essere vissuto con la massima fedeltà tecnologica, onorando la grandezza coreografica di un artista che ha cambiato la storia della musica.

Michael – I poster del biopic su Michael Jackson

Michael: Jaafar Jackson, la produzione di Graham King e il cast stellare

La produzione, affidata a Graham King (già premio Oscar per Bohemian Rhapsody), ha puntato tutto su una ricostruzione meticolosa delle varie fasi della carriera della popstar, come già evidenziato dai character poster di Michael rilasciati in precedenza.

Diretto da Antoine Fuqua, pluripremiato regista di Training Day, Olympus Has Fallen e della serie The Equalizer, con una sceneggiatura del tre volte candidato all’Oscar® John Logan (Il gladiatore, The Aviator), il film è prodotto dal vincitore dell’Oscar® Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), John Branca (produttore esecutivo di This Is It, Thriller 40) e John McClain (produttore esecutivo di This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

Michael vede protagonisti Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar®.

Qual è la trama del film Michael?

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo.

Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora. È qui che inizia la sua storia.

Michael sarà nelle sale italiane dal 23 aprile 2026.