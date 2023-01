Michael Cudlitz sarà Lex Luthor nella terza stagione di Superman & Lois

La terza stagione di Superman & Lois potrà contare sulla presenza iconica del super villain Lex Luthor, il cui volto sarà quello di Michael Cudlitz.

Secondo l’aggiornamento profuso da Entertainment Weekly il Lex Luthor di Cudlitz verrà proposto come il giusto mix tra il miliardiario visionario dietro la LexCorps ed il brutale super villain noto ai fan dei fumetti. La fonte ha riferito, inoltre, che il Lex di Cudlitz avrà la sua occasione di vendicarsi di Superman dopo aver rivisto la libertà da isolamento carcerario.

Dal canto suo, Michael Cudlitz è noto ai più per aver dato volto ad Abraham Ford nella serie tv The Walking Dead, ma anche per i ruoli rivestiti in serie quali Clarice, The Kids Are Alright e Southland.

SUPERMAN & LOIS

Lo show è stato prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl. NEL CAST Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch hanno rivestito i ruoli dei protagonisti, accompagnati nel corso delle due precedenti stagioni da attori quali Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh, Erik Valdez, Kyle Cushing, Wolé Parks, Inde Navarrette, Sarah Cushing, Angus Macfadyen. La terza stagione andrà in onda su The CW a partire dal 14 marzo 2023.