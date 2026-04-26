Il Re del Pop ha compiuto il suo ultimo, incredibile “moonwalk” direttamente in cima alle classifiche mondiali.

Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, il biopic Michael diretto da Antoine Fuqua ha polverizzato ogni record immaginabile, incassando ben 217,4 milioni di dollari a livello globale nel suo weekend di apertura. Di questi, 97 milioni provengono dal solo mercato nordamericano, segnando il miglior debutto di sempre per un biopic nel Box Office USA e superando di quasi 30 milioni le previsioni più ottimistiche della vigilia.

Il film prodotto da Lionsgate e Graham King ha ufficialmente scalzato colossi come Straight Outta Compton (60.1 mln) e Bohemian Rhapsody (55 mln), diventando il miglior esordio per un biopic musicale nella storia del cinema (dati non corretti per l’inflazione).

Nonostante una critica internazionale rimasta tiepida — qui potete leggere la nostra recensione di Michael — il passaparola del pubblico è stato trionfale. Con un punteggio spettatori del 97% su Rotten Tomatoes e un solido “A-” su CinemaScore, la pellicola ha dimostrato di saper attrarre ogni fascia d’età e gruppo etnico.

Michael biopic incassi: un successo trasversale tra record e demografia

L’analisi degli spettatori rivela quanto il mito di Jackson sia ancora universale: negli USA, il pubblico è stato composto per il 38% da spettatori afroamericani, seguiti da un solido 26% di ispanici e un altrettanto significativo 26% di spettatori caucasici. All’estero, dove Jackson gode di una popolarità quasi religiosa, il film ha incassato 120,4 milioni di dollari, pur non essendo ancora uscito in Giappone, mercato dove storicamente il cantante ha cifre da capogiro.

Il budget di 200 milioni di dollari, lievitato anche a causa della scelta di Lionsgate di riscrivere e girare nuovamente il terzo atto per evitare le controversie legali post-1988, sembra essere stato un investimento vincente. Il film termina la sua narrazione con il trionfale Bad World Tour, lasciando che sia l’eredità musicale a parlare. Se il trend dovesse mantenersi costante, Michael si candida non solo a superare il miliardo di dollari, ma a riscrivere completamente le regole del genere biografico a Hollywood.

Box Office USA: tutti i record e le classifiche 2026

Per monitorare l’ascesa di Michael verso i vertici storici, i confronti con gli altri blockbuster stagionali e le analisi settimanali sugli incassi, visita il nostro HUB dedicato:

Box Office USA 2026: Report aggiornati, analisi demografiche e tutto quello che c’è da sapere sui dominatori del botteghino americano.