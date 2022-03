Michael B. Jordan affiancherà Will Smith nel sequel di Io Sono Leggenda

Incredibile ma vero! Anni dopo l’approdo in sala di Io Sono Leggenda, la Warner Bros ha finalmente avviato il motore che porterà al cinema un sequel… e Will Smith tornerà.

Ebbene si, come un fulmine a ciel sereno, questa sera Deadline ha riferito che la Warner Bros ha dato il via libera per la realizzazione di un sequel di Io Sono Leggenda, sci-fi cult del 2007 con protagonista Will Smith. La fonte rivela che Akiva Goldsman, autore dell’adattamento del romanzo di Richard Matheson, è già stato ingaggiato per il sequel, con Will Smith pronto a tornare come protagonista e produttore. Ma non è tutto perchè al fianco di Smith nel cast ci sarà anche Michael B. Jordan, star della saga Creed, ma anche antagonista principale nel cinecomic Black Panther.

Dal momento che in Io Sono Leggenda il personaggio interpretato da Will Smith è morto al termine del film, sarà interessante capire come potrà essere presente nel sequel. Al momento ogni dettaglio sulla trama è tenuto sotto chiave.

Io Sono Leggenda raccontava la storia del dottor Robert Neville, ultimo uomo ancora vivo sulla Terra, alle prese con lo studio di una cura contro un’epidemia che ha ucciso la quasi totalità dell’umanità, trasformando il resto in essere assetati di sangue. Il film ha incassato 585 milioni di dollari nel Box Office Worldwide.

Che ne pensate di Io Sono Leggenda 2?