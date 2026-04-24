Il mito di Michael Jackson si presenta come una forza inarrestabile per il mercato cinematografico globale. Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, ha iniziato la sua corsa nelle sale con numeri da capogiro, proiettandosi verso il miglior weekend di apertura di sempre per un film biografico musicale.

Negli Stati Uniti, le anteprime del giovedì (incluse le proiezioni speciali IMAX) hanno fruttato tra i 12 e i 13.5 milioni di dollari, cifre che mettono la pellicola sullo stesso piano di eventi cinematografici del calibro di Oppenheimer e Dune – Parte Due.

Nonostante un’accoglienza della critica inizialmente fredda su Rotten Tomatoes, il pubblico sta premiando massicciamente l’opera prodotta da Graham King e scritta da John Logan. In Italia, il film ha già segnato un primato storico con 1.3 milioni di dollari incassati nel primo giorno, superando i numeri di Bohemian Rhapsody.

Il racconto si concentra sulla scalata al successo di Jackson fino al Bad World Tour del 1988, una scelta narrativa che, pur sollevando discussioni per l’assenza delle controversie legali successive, sembra aver catalizzato l’effetto nostalgia attirando in sala sia i fan storici che la Generazione Z.

Michael anteprime USA: verso il sorpasso su Bohemian Rhapsody

Le stime per il weekend d’apertura negli USA sono state riviste al rialzo, con proiezioni che ora oscillano tra i 70 e gli 80 milioni di dollari. Se confermati, questi dati permetterebbero a Michael di polverizzare il record detenuto da Straight Outta Compton.

Anche a livello internazionale il trend è trionfale: in Francia e nel Regno Unito il film ha registrato il miglior debutto di sempre per un biopic musicale, confermando che l’interpretazione di Jaafar Jackson nei panni dello zio ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Box Office USA: tutti i record e le classifiche

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