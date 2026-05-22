I vertici di Lionsgate hanno ufficializzato lo sviluppo di Michael 2, il sequel diretto del biopic musicale incentrato sulla complessa e straordinaria vita del Re del Pop. La conferma è arrivata per bocca di Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group della major, durante una chiamata sui risultati finanziari dello studio con gli analisti di mercato, ripresa in esclusiva da Deadline.

La decisione di mettere in cantiere un secondo lungometraggio è legata alla necessità narrativa di esplorare le fasi successive della carriera della popstar. Come evidenziato anche nella nostra recensione di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua esaurisce infatti il suo terzo atto nel 1988, in concomitanza con il culmine artistico del Bad World Tour. Il nuovo capitolo si addentrerà di conseguenza negli anni ’90 e nei primi anni 2000, un periodo cruciale tanto per la produzione musicale quanto per le vicende personali e giudiziarie dell’artista.

A spingere lo studio cinematografico verso una rapidissima estensione del franchise sono state soprattutto le performance commerciali registrate nelle sale. Il primo capitolo ha letteralmente dominato il Box Office USA, infrangendo storici record per il genere e superando la soglia dei 280 milioni di dollari sul suolo americano, che uniti agli introiti globali hanno proiettato il totale mondiale oltre l’incredibile quota di 716 milioni di dollari.

I dettagli produttivi e il ritorno del team creativo per Michael 2

Il presidente Adam Fogelson ha anticipato che lo sviluppo di Michael 2 sta procedendo in maniera spedita, promettendo un’opera intrattenente e focalizzata a intercettare nuovamente il pubblico di tutto il mondo.

Sebbene i dettagli logistici sulle riprese non siano ancora stati formalizzati, Lionsgate è intenzionata a blindare il team creativo della prima pellicola. Il sequel vedrà nuovamente il coinvolgimento del produttore Graham King e, con ogni probabilità, il ritorno del giovane Jaafar Jackson nel ruolo principale, la cui interpretazione è stata unanimemente promossa da pubblico e critica.