Michael B. Jordan è in trattativa per ottenere uno dei due ruoli principali in Miami Vice, il nuovo adattamento della famosa serie tv anni ottanta.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Universal Pictures sembra aver trovato in Michael B. Jordan (Creed) l’attore perfetto per interpretare Ricardo Tubbs. La fonte ha aggiunto che lo studios attualmente continua a cercare l’interprete di James Crockett. Nella serie originale anni ottanta i due ruoli sono stati interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas, mentre nel film reboot diretto da Michael Mann nel 2006 ad ottenere i due ruoli sono stati Colin Farrell e Jamie Foxx.

Cosa sappiamo del nuovo film Miami Vice?

Dopo aver riportato in auge grandi classici con sequel di successo quali Tron e Top Gun, e reduce dal grande successo commerciale “F1: Il Film“, il Joseph Kosinski si occuperà della regia del nuovo Miami Vice. Il nuovo film sarà prodotto da Dylan Clark (“The Batman”) e Kosinski e scritto da Eric Warren Singer e Dan Gilroy, basato sui personaggi creati da Anthony Yerkovich dalla serie, i cui produttori esecutivi sono Yerkovich e Michael Mann.

Il nuovo film è stato descritto da Universal Pictures così: “esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema“.

Miami Vice, tra serie tv iconiche e remake cinematografici

L’originale “Miami Vice” era una serie televisiva con Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni di detective sotto copertura nel sud della Florida. La serie è andata in onda sulla NBC per cinque stagioni, dal 1984 al 1989. Il reboot di Kosinski sarà la seconda versione cinematografica, la prima è arrivata nel 2006 con Jamie Foxx e Colin Farrell nei panni dei protagonisti, con Michael Mann in cabina di regia. Tuttavia, quel film si è rivelato un flop al botteghino, incassando solo 165 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 135 milioni di dollari.

