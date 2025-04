Miami Vice | Joseph Kosinski dirigerà il nuovo film

Il cult poliziesco degli anni ottanta Miami Vice diventerà un film sotto la regia di Joseph Kosinski.

Sono quasi 20 anni da quanto Michael Mann ha adattato per il grande schermo l’amatissima serie poliziesca Miami Vice, ebbene Hollywood sembra nuovamente pronta a riportare in sala la storia dei due poliziotti sotto-copertura in abiti eleganti che si districano le strade di Miami.

Deadline ha infatti affermato nelle ore scorse che Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) sarà il regista del nuovo adattamento cinematografico della serie cult. La fonte ha aggiunto che il regista dirigerà basandosi su una sceneggiatura firmata da Dan Gilroy (il fratello Tony è lo showrunner di Andor). Altri dettagli verranno presumibilmente svelati in un secondo momento.

Un nuovo film ispirato alla serie tv Miami Vice è stato al centro dell’attenzione per molti anni, ma è evidente che Universal Pictures abbia voluto prendersi il giusto tempo per ottenere Kosinski in cabina di regia. A tal proposito va ricordato che il regista è stato molto impegnato di recente a causa della lunga ed impervia produzione di F1, il film sulla Formula 1 dal mega budget con protagonista Brad Pitt.

Nel 2006 Michael Mann ha scelto Jamie Foxx e Colin Farrell come protagonisti, quali saranno gli attori scelti da Kosinski?