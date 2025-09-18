Miami Vice | Il film di Joseph Kosinski uscirà nel 2027

La nuova trasposizione del classico senza tempo Miami Vice ha ottenuto finalmente una data d’uscita nelle sale americane.

Annunciato nel mese di aprile (qui il nostro articolo), il nuovo film Universal Pictures affidato al regista Joseph Kosinski uscirà nelle sale americane a partire dal 6 agosto 2027. La conferma è arrivata nella giornata di ieri grazie ad un articolo di Variety.

Cosa sappiamo del nuovo film Miami Vice?

Dopo aver riportato in auge grandi classici con sequel di successo quali Tron e Top Gun, e reduce dal grande successo commerciale “F1: Il Film“, il Joseph Kosinski si occuperà della regia del nuovo Miami Vice. Il nuovo film sarà prodotto da Dylan Clark (“The Batman”) e Kosinski e scritto da Eric Warren Singer e Dan Gilroy, basato sui personaggi creati da Anthony Yerkovich dalla serie, i cui produttori esecutivi sono Yerkovich e Michael Mann.

Il nuovo film è stato descritto da Universal Pictures così: “esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema“.

Attualmente sono in corso i casting per i due protagonisti, e sarà nostra premura aggiornarvi in seguito.

Miami Vice, tra serie tv iconiche e remake cinematografici

L’originale “Miami Vice” era una serie televisiva con Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni di detective sotto copertura nel sud della Florida. La serie è andata in onda sulla NBC per cinque stagioni, dal 1984 al 1989. Il reboot di Kosinski sarà la seconda versione cinematografica, la prima è arrivata nel 2006 con Jamie Foxx e Colin Farrell nei panni dei protagonisti, con Michael Mann in cabina di regia. Tuttavia, quel film si è rivelato un flop al botteghino, incassando solo 165 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 135 milioni di dollari.

Cosa pensate di questo nuovi film dedicato al cult Miami Vice? Scrivete il vostro pensiero nei commenti.