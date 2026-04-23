Il neon, i completi pastello e il glamour pericoloso della Florida anni ’80 stanno per tornare. Universal Pictures ha ufficializzato il titolo e i protagonisti del nuovo, attesissimo progetto di Joseph Kosinski: il film si chiamerà Miami Vice ’85. A vestire i panni delle icone Sonny Crockett e Ricardo Tubbs saranno, come già anticipato nel recente passato, Austin Butler (Elvis, Dune: Part Two) e il premio Oscar Michael B. Jordan (Creed, Black Panther). La notizia è stata confermata da THR.

A differenza del film di Michael Mann del 2006, che aveva optato per un’ambientazione contemporanea, Kosinski ha deciso di riportare le lancette dell’orologio indietro, realizzando un period movie ambientato proprio nel 1985. La sceneggiatura, firmata da Dan Gilroy, si ispira direttamente all’episodio pilota e alla prima stagione della serie originale creata da Anthony Yerkovich, promettendo di catturare l’essenza visiva e narrativa che ha reso Miami Vice un fenomeno globale.

Joseph Kosinski e la sfida IMAX: tra fascino e corruzione

Reduce dai successi di Top Gun: Maverick (occhio alla notizia del ritorno in sala) e di F1, Kosinski utilizzerà nuovamente cineprese IMAX per immergere lo spettatore tra le ville di lusso e i bassifondi criminali di Miami. La produzione inizierà entro l’anno, con l’obiettivo di consegnare un’esperienza visiva senza precedenti che esplori il dualismo tra l’eleganza degli undercover e la brutalità del narcotraffico.

Il film, prodotto da Dylan Clark insieme allo stesso Kosinski, arriverà nelle sale il 6 agosto 2027.