Il maestro del noir contemporaneo è tornato. Bill Dubuque, già candidato agli Emmy e mente dietro il successo mondiale di Ozark, firma il suo nuovo attesissimo crime drama: M.I.A.

La nuova serie debutterà in esclusiva su Paramount+ in Italia il prossimo 7 maggio, portando con sé quell’atmosfera di ambiguità morale e tensione costante che ha reso celebre il lavoro di Dubuque. Composta da nove episodi, la storia ci sposta dalle gelide sponde del Missouri alle calde e pericolose Florida Keys, per poi immergerci nei bassifondi al neon di una Miami mai così oscura.

Al centro del racconto troviamo Etta Tiger Jonze, interpretata dall’astro nascente Shannon Gisela. Etta è una giovane donna intrappolata nella quiete apparente delle Keys, con il sogno di una vita sfolgorante nella “Magic City”. Ma quando una tragedia sconvolge l’attività criminale della sua famiglia, legata al narcotraffico, la sua fuga verso il lusso si trasforma in una discesa brutale nel crimine organizzato.

M.I.A. serie TV: un cast d’eccezione per il nuovo noir di Paramount+

La forza di M.I.A. risiede non solo nella sceneggiatura di Dubuque, ma anche in un cast corale di altissimo livello. Accanto alla Gisela troveremo volti noti come Cary Elwes (Stranger Things), Danay Garcia (Fear the Walking Dead) e Alberto Guerra (Griselda). La direzione degli episodi è stata affidata a talenti del calibro di Alethea Jones, già dietro la cinepresa per l’atteso Spider-Noir [guardate il nuovo trailer della serie Prime Video qui], mentre il ruolo di showrunner è ricoperto da Karen Campbell (Outlander, Dexter).

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