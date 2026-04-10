Dopo anni di attesa e speculazioni, l’adattamento cinematografico di uno dei franchise più iconici della storia dei videogiochi ha finalmente trovato una guida creativa. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Sony Pictures ha affidato la regia del film di Metal Gear Solid al duo composto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein. La coppia di registi ha recentemente firmato un accordo esclusivo “first-look” con lo studio, cementando una partnership nata sull’onda del clamoroso successo di Final Destination: Bloodlines.

Il progetto, prodotto dai veterani Avi e Ari Arad, porterà per la prima volta sul grande schermo l’universo stealth e fantascientifico creato da Hideo Kojima. Lipovsky e Stein, che hanno già dimostrato una grande capacità di rivitalizzare brand storici portando l’ultimo capitolo di Final Destination a incassi record nel 2025, si sono detti onorati di poter dare vita ai personaggi leggendari della saga.

Metal Gear Solid film: la nuova scommessa di Sony con Wonderlab

L’assegnazione della regia di Metal Gear Solid a Lipovsky e Stein rientra in una strategia più ampia di Sony, che ha visto nel loro nuovo studio, Wonderlab, il partner ideale per creare film-evento commerciali e di genere. Il duo è attualmente impegnatissimo con lo studio: oltre alla missione di portare Solid Snake al cinema, stanno dirigendo un film d’animazione su Venom e sviluppando l’epopea sci-fi The Earthling.

L’obiettivo dichiarato per l’adattamento di Metal Gear è quello di rispettare il valore di “capolavoro rivoluzionario” del materiale originale, puntando su una narrazione character-driven che possa soddisfare sia i fan storici della PlayStation sia il grande pubblico internazionale.

Adattamenti videoludici e il Futuro del Cinema Action

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