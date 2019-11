HBO ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer relativo alla terza stagione di Westworld, come noto attualmente in fase di produzione attiva.

Nel teaser - della durata di un minuto - si fa luce su quelli che sembrano i vantaggi della Incite, una società che avrà un ruolo fondamentale nella storyline della nuova stagione.

Con il teaser trailer, HBO ha anche lanciato un sito virale che trovate a questo indirizzo web.

Westworld (Terza Stagione)

La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot.

Nel cast Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La terza stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel.

Westworld III andrà in onda su HBO nel corso del 2020.