Un torbido messaggio nel primo poster di Westworld 3

La campagna promozionale legata alla terza stagione di Westworld sta entrando nel vivo, ed il rilascio del primo poster ne è la prova.

Nel primo poster dello show, diffuso in rete stasera via HBO, è possibile dare uno sguardo al desolante sfondo sovrastato da un messaggio abbastanza preoccupante, ovvero “Il libero arbitrio non è libero“.

Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

Westworld (Terza Stagione)

La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot.

Nel cast Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La terza stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel.

TRAMA: La nuova stagione sarà incentrata su quello che è stato definito il “New World”, e sarà una “oscura odissea sull’ascesa della coscienza artificiale e la nascita di una nuova forma di vita sulla Terra”. Dolores e alcuni dei suoi simili sono finalmente fuggiti da Westworld e si sono ritrovati nel mondo reale, dove umani e robot convivono in un modo decisamente diverso

Westworld III andrà in onda su HBO il 15 marzo 2020.