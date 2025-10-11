Mercy: Sotto Accusa | Trailer, trama e cast del film sci-fi

Sony Pictures ha diffuso il trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa, il thriller sci-fi in arrivo nelle sale da gennaio 2026.
L’intelligenza artificiale torna protagonista nel nuovo film diretto dallo specialista Timur Bekmambetov. Nel film, infatti, i futuri tribunali sono gestiti da una sofisticata IA che offre agli imputati la possibilità di scagionarsi in soli 90 minuti, pena la condanna capitale. Chris Pratt nel film veste i panni di un detective accusato di aver ucciso la moglie: l’uomo è chiamato a dover dimostrare la propria innocenza alla suddetta IA (interpretata da Rebecca Ferguson).
Guardate il trailer di Mercy: Sotto Accusa qui
La trama del film Mercy: Sotto Accusa
In un futuro non lontano, un detective (Chris Pratt) è sotto processo, accusato di aver ucciso sua moglie. Ha solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti al Giudice, un’intelligenza artificiale avanzata (Rebecca Ferguson) che lui stesso aveva contribuito a creare in passato, prima che decida il suo destino.
Mercy è stato diretto da Timur Bekmambetov (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) da una sceneggiatura di Marco van Belle. Il cast include anche Annabelle Wallis, Kali Reis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi e Kylie Rogers. Il film è prodotto da Bekmambetov, Charles Roven, Robert Amidon e Majd Nassif, con Mark Moran e Todd Williams come produttori esecutivi.
Quando uscirà Mercy al cinema?
Mercy uscirà nelle sale USA dal 23 gennaio 2026 sotto il marchio Amazon MGM Studios, in Italia dal 22 gennaio.
