Mercy: Sotto Accusa | Quando la giustizia è gestita dalle IA

Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di Mercy: Sotto Accusa, il thriller di fantascienza con protagonista Chris Pratt.

Cosa succede quando le IA diventano uno strumento di giustizia? Beh, il focus di Mercy: Sotto Accusa è proprio la corsa contro il tempo di un detective per scongiurare la sua pena di morte sotto un’accusa gestita da un sistema avanzato di intelligenza artificiale.

Guardate il nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa

La trama del film Mercy: Sotto Accusa

In un futuro non lontano, un detective (Chris Pratt) è sotto processo, accusato di aver ucciso sua moglie. Ha solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti al Giudice, un’intelligenza artificiale avanzata (Rebecca Ferguson) che lui stesso aveva contribuito a creare in passato, prima che decida il suo destino.

Mercy è stato diretto da Timur Bekmambetov (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) da una sceneggiatura di Marco van Belle. Il cast include anche Annabelle Wallis, Kali Reis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi e Kylie Rogers. Il film è prodotto da Bekmambetov, Charles Roven, Robert Amidon e Majd Nassif, con Mark Moran e Todd Williams come produttori esecutivi.

Quando uscirà Mercy al cinema?

Mercy uscirà nelle sale USA dal 23 gennaio 2026 sotto il marchio Amazon MGM Studios, in Italia dal 22 gennaio.