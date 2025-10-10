E’ disponibile il trailer ufficiale del film di fantascienza targato Amazon MGM Studios dal titolo “Mercy“.

In un futuro distopico in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per giudicare le persone in base ai loro crimini. Nel film Mercy, infatti, Chris Pratt veste i panni di un uomo accusato di aver ucciso la moglie, chiamato a dover dimostrare la sua innocenza ad un essere artificiale (interpretato da Rebecca Ferguson).

Guardate il trailer di Mercy

La trama del film Mercy

90 minuti per dimostrare la tua innocenza o affrontare l’esecuzione. In un futuro prossimo, un detective (Chris Pratt) è processato con l’accusa di aver ucciso la moglie. Ha 90 minuti per dimostrare la sua innocenza al giudice IA (Rebecca Ferguson) da lui un tempo difeso, prima che sia lui a determinare il suo destino.

Mercy è stato diretto da Timur Bekmambetov (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) da una sceneggiatura di Marco van Belle. Il cast include anche Annabelle Wallis, Kali Reis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi e Kylie Rogers. Il film è prodotto da Bekmambetov, Charles Roven, Robert Amidon e Majd Nassif, con Mark Moran e Todd Williams come produttori esecutivi.

Quando uscirà Mercy al cinema?

Mercy uscirà nelle sale USA dal 23 gennaio 2026 sotto il marchio Amazon MGM Studios.