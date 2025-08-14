Netflix ha diffuso il trailer della seconda parte della stagione 2 di Mercoledì, la serie di successo con Jenna Ortega.

Dopo una prima parte ora su Netflix dal 6 agosto, e l’annuncio a sorpresa del rinnovo per una terza stagione, la serie di successo “Mercoledì” quest’oggi è tornata a tormentare il web attraverso il primissimo trailer della seconda tranche di episodi, disponibile sul catalogo a partire dal 3 settembre.

La seconda tranche della seconda stagione di Mercoledì concluderà l’arco narrativo con un’intensificazione del mistero e dell’orrore. Mercoledì Addams (Jenna Ortega) affronterà nuove minacce soprannaturali e segreti legati alla sua famiglia, mentre indaga sul programma segreto LOIS a Willow Hill. Tra visioni inquietanti, conflitti con Tyler/Hyde e l’intervento di personaggi come Zio Fester e la new entry Rosaline Rotwood (Lady Gaga), la stagione si chiuderà con colpi di scena e un’ambientazione ancora più cupa e gotica, fedele allo stile di Tim Burton.

Alcuni segreti si rifiutano di restare sepolti. La seconda parte della seconda stagione di Mercoledì arriva il 3 settembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/dJRTLIsmde — Netflix Italia (@NetflixIT) August 14, 2025

Mercoledì | Tutte le informazioni sulla serie

“Mercoledì” è una commedia horror di tipo investigativo e soprannaturale che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Mercoledì tenta di dominare le sue emergenti abilità psichiche, di indagare su una mostruosa serie di omicidi che sta terrorizzando la città, e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.

La seconda stagione è stata girata in Irlanda, un cambiamento rispetto alla prima stagione, che è stata girata principalmente in Romania. Ecco i primi 6 minuti della nuova stagione.

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Mercoledì | Il cast della serie Netflix

La serie vede tra i protagonisti Jenna Ortega, Gwendoline Christie che interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers intepreta Enid Sinclair e Joy Sunday nel ruolo di Bianca Barclay. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Isaac Ordonez è Pugsley Addams e Fred Armisen interpreta lo Zio Fester.

La produzione ha aggiunto al cast fisso della serie Billie Piper (Scoop), Evie Templeton (Return to Silent Hill), Owen Painter (Tiny Beautiful Things) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime ). Inoltre, ci sono molti nomi noti ingaggiati per ruoli da guest star: Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Joanna Lumley (Fool Me Once), Thandiwe Newton (Westworld), Frances O’Connor (The Missing), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky), Heather Matarazzo (Pretty Princess Diaries) e Joonas Suotamo. Lloyd ha anche interpretato lo zio Fester nel film del 1991 La famiglia Addams.