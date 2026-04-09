La produzione della terza stagione di Mercoledì prosegue a pieno ritmo in Irlanda e il cast delle guest star continua a espandersi con nomi di altissimo profilo.

Secondo quanto riportato da Deadline, si sono uniti ufficialmente al progetto Lena Headey (Game of Thrones), Andrew McCarthy (St. Elmo’s Fire) e James Lance (Ted Lasso). Questi ingressi vanno a potenziare un roster di novità già eccezionale che include, tra gli altri, Eva Green nel ruolo di zia Ophelia e Winona Ryder.

I nuovi episodi approfondiranno il complesso rapporto tra Mercoledì (Jenna Ortega) e sua madre Morticia, introducendo nuovi rami della famiglia Addams e affrontando i numerosi interrogativi lasciati in sospeso. Tra la trasformazione definitiva di Enid in lupo Alpha. La serie, creata da Alfred Gough e Miles Millar sotto la direzione di Tim Burton, punta a superare i record della prima stagione, che rimane tuttora il contenuto in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma.

Mercoledì serie cast: la visione di Tim Burton e l’espansione del mondo Addams

L’inserimento di Lena Headey e degli altri nuovi interpreti conferma la volontà di Netflix di trasformare lo show in un evento corale ancora più vasto. La produzione di MGM Television ha scelto di spostare il set vicino a Dublino per catturare scenari ancora più suggestivi e adatti all’evoluzione dei poteri psichici della protagonista.

Gli showrunner Gough e Millar hanno confermato che la stagione esplorerà territori inesplorati della mitologia di Nevermore Academy, garantendo che ogni nuova aggiunta al cast, dalle leggende del cinema anni ’80 alle star del fantasy contemporaneo, sia funzionale a una narrazione che fonde mistero, evoluzione familiare e il tocco macabro distintivo della regia burtoniana.

L’Universo Gotico di Mercoledì e le Serie Originali

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