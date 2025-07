Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale della prima tranche di episodi della seconda stagione di Mercoledì, la fortunata serie creata da Tim Burton.

Con una release fissata per il 6 agosto, ed una presentazione ufficiale organizzata per l’imminente Giffoni Film Festival, il ritorno di Mercoledì Addams è sempre più vicino, ed il nuovo trailer non può che aumentare l’hype degli appassionati di genere. Come anticipato, il creatore dello show Tim Burton sarà ospite della prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove parlerà della sua carriera con la giovanissima giuria, ma soprattutto dei nuovi episodi di Mercoledì in arrivo su Netflix.

Arriva il caos… di nuovo. La prima parte della seconda stagione di Mercoledì arriva il 6 agosto. Solo su Netflix. 🖤 pic.twitter.com/viHQU4vH4K — Netflix Italia (@NetflixIT) July 9, 2025

Mercoledì S2 | Cosa Sappiamo della Serie

La serie vede tra i protagonisti Jenna Ortega, Gwendoline Christie che interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers intepreta Enid Sinclair e Joy Sunday nel ruolo di Bianca Barclay. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Isaac Ordonez è Pugsley Addams e Fred Armisen interpreta lo Zio Fester.

La seconda stagione è stata girata in Irlanda, un cambiamento rispetto alla prima stagione, che è stata girata principalmente in Romania. Ecco i primi 6 minuti della nuova stagione.

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

La produzione ha aggiunto al cast fisso della serie Billie Piper (Scoop), Evie Templeton (Return to Silent Hill), Owen Painter (Tiny Beautiful Things) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime ). Inoltre, ci sono molti nomi noti ingaggiati per ruoli da guest star: Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Joanna Lumley (Fool Me Once), Thandiwe Newton (Westworld), Frances O’Connor (The Missing), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky), Heather Matarazzo (Pretty Princess Diaries) e Joonas Suotamo. Lloyd ha anche interpretato lo zio Fester nel film del 1991 La famiglia Addams.

“Mercoledì” è una commedia horror di tipo investigativo e soprannaturale che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Mercoledì tenta di dominare le sue emergenti abilità psichiche, di indagare su una mostruosa serie di omicidi che sta terrorizzando la città, e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.