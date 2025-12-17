Netflix ha offerto un primo sguardo al protagonista di Mercenary: An Extraction Series, spin-off ambientato nell’universo di Tyler Rake.

La foto svelata – in rigoroso bianco e nero – mostra Omar Sy sul set, in tenuta tattica da mercenario, accanto al regista che lo riprende: un’immagine behind-the-scenes intensa e carica di atmosfera, che anticipa il tono gritty del progetto.

La serie, prodotta dai Russo Brothers tramite AGBO, seguirà un mercenario (Sy) intrappolato tra fazioni in guerra e killer spietati durante una pericolosa missione per salvare ostaggi in Libia. Tra traumi personali, tradimenti e scelte di vita o morte, il progetto espande l’universo dei film con Chris Hemsworth mantenendo l’adrenalina alta.

Mercenary: An Extraction Series è una serie in 8 episodi scritta e showrun da Glen Mazzara (The Walking Dead). Nel cast, oltre a Omar Sy, figurano Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Ed Speleers, May Calamawy, Waleed Zuaiter, Sacha Dhawan e molti altri. Le riprese si sono concluse in Irlanda e proseguono ora in Marocco. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo il lancio su Netflix.

Mercenary: An Extraction Series | Prima Foto

Omar Sy on the set of MERCENARY: AN EXTRACTION SERIES. Now in production. 💥



From executive producers the Russo Brothers and AGBO. Also starring Boyd Holbrook and Natalie Dormer. pic.twitter.com/ZiLCp62P3X — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Di cosa parla il franchise Tyler Rake?

Tyler Rake è un thriller d’azione del 2020, diretto da Sam Hargrave, è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, con i disegni di Fernando León González e la sceneggiatura co-scritta da Joe e Anthony Russo. Chris Hemsworth interpreta un mercenario australiano delle operazioni segrete che accetta una missione per salvare il figlio rapito da un signore della droga indiano a Dhaka, in Bangladesh, ma la missione va a rotoli quando Hemsworth viene tradito.

Un sequel, Tyler Rake 2, è uscito nel 2023, con il ritorno del cast principale. Il film ha visto il ritorno di Rake, interpretato da Hemsworth, incaricato di una nuova missione: salvare la famiglia malconcia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuto.

Tyler Rake 3 ci sarà?

Tyler Rake 3 ci sarà, o almeno queste sono le ultime notizie. L’annuncio è arrivato direttamente dall’evento globale noto come TUDUM del 2023; il protagonista dei primi due film “Chris Hemsworth” ha infatti salutato i fan confermando di fatto la prossima realizzazione di Tyler Rake 3 (o come intitolato in originale “Extraction 3“. Nessun altro dettaglio è stato rivelato.